Протесты в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань, закончились. Об этом 21 февраля сообщает «112 Украина»

«Сейчас обстановка здесь спокойная. По всему периметру патрулируют полицейские, они стоят на всех входах и выходах. Местных жителей возле медицинского центра нет. Мост, где вчера происходили беспорядки, пустой, все убрали. Возле медицинского центра валяются банки и другая посуда», — сообщил корреспондент.

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