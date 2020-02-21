«Сейчас обстановка здесь спокойная. По всему периметру патрулируют полицейские, они стоят на всех входах и выходах. Местных жителей возле медицинского центра нет. Мост, где вчера происходили беспорядки, пустой, все убрали. Возле медицинского центра валяются банки и другая посуда», — сообщил корреспондент.
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В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.