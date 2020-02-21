Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Между ними и полицией произошли стычки, в результате которых силовики задержали 24 человека.
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По словам Мендель, Зеленский переживал «очень личностно, поскольку для него такие вещи важны».
«Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились. Мы две недели готовили эти перевозки, эту эвакуацию… Он действительно сделал все. Он посвятил весь день тому, чтобы и у правительства была хорошая коммуникация, и все службы сработали», — добавила пресс-секретарь.
Рейсом из КНР прибыли 94 человека, в том числе 45 граждан Украины и 27 иностранцев, среди них представители Израиля, Коста-Рики, Эквадора, Аргентины и других стран.