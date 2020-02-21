Президент Украины Владимир Зеленский переживал из-за событий, которые происходили в Новых Санжарах Полтавской области после прибытия украинцев и граждан других стран из Китая. Об этом 21 февраля сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире «1+1»

«Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

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По словам Мендель, Зеленский переживал «очень личностно, поскольку для него такие вещи важны».

«Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились. Мы две недели готовили эти перевозки, эту эвакуацию… Он действительно сделал все. Он посвятил весь день тому, чтобы и у правительства была хорошая коммуникация, и все службы сработали», — добавила пресс-секретарь.

Рейсом из КНР прибыли 94 человека, в том числе 45 граждан Украины и 27 иностранцев, среди них представители Израиля, Коста-Рики, Эквадора, Аргентины и других стран.