Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал о своих впечатлениях от протестов в Новых Санжарах Полтавской области против приезда туда эвакуированных из Китая граждан. Об этом 21 февраля чиновник написал на своей странице в Facebook

В Новых Санжарах священник ПЦУ подстрекал людей к протесту © Facebook Дмитро Педина

«Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в малейшую щель в душах, сердцах и горлянках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям», — добавил чиновник.

Он также рассказал о «всепобеждающем, алогичном страхе», который был характерен преимущественно для женщин, что, по его мнению, привело к панике.