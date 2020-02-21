Шевченко отметил, что сутки был на ногах и то, что увидел — это его личное мнение. Он заметил, что внутри протестов стоял стойкий перегара от местных жителей, несмотря на то, что было распоряжение закрыть все заведения, в которых был алкоголь.
«Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в малейшую щель в душах, сердцах и горлянках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям», — добавил чиновник.
Он также рассказал о «всепобеждающем, алогичном страхе», который был характерен преимущественно для женщин, что, по его мнению, привело к панике.