Первый президент Казахстана, получивший после отставки титул Елбасы Нурсултан Назарбаев созывает заседание бюро политического совета партии Nur Otan, сообщил Sputnik Казахстан 21 февраля

«Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане», — приводит агентство слова пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

Дарига Назарбаева — потенциальная наследница © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Предыдущее расширенное заседание политического совета партии Nur Otan с участием Елбасы и главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Нур-Султане 21 августа 2019 года.