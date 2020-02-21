«Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане», — приводит агентство слова пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.
Назарбаев в данный момент возглавляет партию Nur Otan. Ранее он подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan на 18 марта 2020 года, где обсудят основные задачи партии на текущий год.
Предыдущее расширенное заседание политического совета партии Nur Otan с участием Елбасы и главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло в Нур-Султане 21 августа 2019 года.