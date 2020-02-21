Священник раскольнической «Православной церкви Украины» Дмитрий Педина подстрекал жителей поселка Новые Санжары к протестам против поселения на карантин в местный санаторий эвакуированных из Китая украинцев. Об этом 20 февраля он сам написал на своей странице в Facebook

Шок от негатива и дикости: эвакуированные украинцы отреагировали на встречу в Новых Санжарах © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк словам священника, он приехал в поселок как только узнал о том, что там готовятся протесты. Педина призывал местных жителей препятствовать проезду автобусов с эвакуированными украинцами в санаторий.

На странице ПЦУ в Facebook пользователи попросили отреагировать на неподобающее поведение Педины. В ответ на это священник заявил, что не подстрекал людей к протестам и обвинил власть в отсутствии подходящих условий для карантина.

По мнению иеромонаха канонической УПЦ МП Вячеслава Максименко, «новосанжарский психоз» затмил даже пожар в Одесском доме профсоюзов. А пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Александр Овчаренко призвал людей, эвакуированных из Китая, простить своих сограждан за такое ненормальное отношение, сообщает Telegram-канал Украина.ру.

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.