«Укрзализныця» сняла с себя ответственность за падение верхней полки поезда с пассажиром на женщину с нижней полки. Об этом 20 февраля сообщили в Facebook-группе госпредприятия

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