«Пассажир, который путешествовал на верхней полке, ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено», — отметили в посте.
Также в «Укрзализныце» подчеркнули, что потерпевшей вызвали скорую на ближайшей станции имени Шевченко, но женщина отказалась от госпитализации.