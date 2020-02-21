Украинский политолог вскрыл схему будущей продажи «Укрзализныци»
Украинский политолог вскрыл схему будущей продажи «Укрзализныци»
© скриншот с видео UKRLIFE.TV
«Пассажир, который путешествовал на верхней полке, ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено», — отметили в посте.

Также в «Укрзализныце» подчеркнули, что потерпевшей вызвали скорую на ближайшей станции имени Шевченко, но женщина отказалась от госпитализации.

 