«Недавно я добрался до любимого Smartass позаниматься спортом. Дело было вечером, сотрудницы рецепции закрывали кассу. И вдруг я увидел, как они старательно клеят какие-то бумажки в журнал… Оказалось, что каждый вечер в журналы вклеивались два типа документов — чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата», — написал он.
Министр рассказал, что провел расследование и выяснил, что чеки хранят практически все торговые точки. Дубилет обратился в Нацбанк, налоговую службу и министерство финансов, где ему разъяснили, что это делать не нужно.
Поэтому министр призвал бизнес хранить отчеты только в том случае, если сломался кассовый аппарат.