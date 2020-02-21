Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет призвал бизнесменов, у которых есть торговые точки, дать распоряжение перестать хранить бумажную документацию и отменить регистрацию книг учета расчетных операций. Об этом 21 февраля он написал в своем Facebook

«Тяжело содержать семью». Дубилет объяснил жалобы украинских министров на зарплату © Facebook, Дмитрий Дубилет

Министр рассказал, что провел расследование и выяснил, что чеки хранят практически все торговые точки. Дубилет обратился в Нацбанк, налоговую службу и министерство финансов, где ему разъяснили, что это делать не нужно.

Поэтому министр призвал бизнес хранить отчеты только в том случае, если сломался кассовый аппарат.