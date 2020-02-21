Нефть, которую везут два танкера в литовский порт Клайпеда для белорусских НПЗ, из России, сообщил Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим» 20 февраля

На предприятии рассказали, что нефть закупали у трейдеров, поставка была срочной, однако стоимость закупки раскрыть отказались.

Беларусь и Россия к началу 2020 года не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти. С 1 января были приостановлены поставки российского сырья в республику.

Лукашенко: Белоруссия покупает нефть в других странах, «чтобы каждый год не стоять на коленях» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Также было закуплено 80 тысяч тонн норвежской нефти.

Поставки осуществляются через порт Клайпеды, который в год может пропустить лишь 3,6 миллиона тонн при потребности белорусских НПЗ порядка 19 млн тонн в год.

При этом только за перевалку и транспортировку норвежской нефти Беларусь переплачивает около $20 за тонну.

При максимальном использовании клайпедского терминала Минск переплатит за логистику $72 млн.

Лукашенко: Белоруссия покупает нефть в других странах, «чтобы каждый год не стоять на коленях» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Так как Минск решил закупать нефть по мировым ценам, то суммарная переплата за 3,6 млн нефти составит $340 млн ежегодно.