На предприятии рассказали, что нефть закупали у трейдеров, поставка была срочной, однако стоимость закупки раскрыть отказались.
Беларусь и Россия к началу 2020 года не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти. С 1 января были приостановлены поставки российского сырья в республику.
В качестве временной меры Беларусь закупила 750 тысяч тонн у компаний российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Также было закуплено 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Поставки осуществляются через порт Клайпеды, который в год может пропустить лишь 3,6 миллиона тонн при потребности белорусских НПЗ порядка 19 млн тонн в год.
При этом только за перевалку и транспортировку норвежской нефти Беларусь переплачивает около $20 за тонну.
При максимальном использовании клайпедского терминала Минск переплатит за логистику $72 млн.
В 2019 году Белоруссия закупала у России нефть по средней цене в $364 за тонну, что составляло примерно 83% от стоимости нефти на мировом рынке.
Так как Минск решил закупать нефть по мировым ценам, то суммарная переплата за 3,6 млн нефти составит $340 млн ежегодно.