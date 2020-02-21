Портрет маршала находился среди картин с изображениями исторических личностей Одессы, таких как Дюк де Ришелье, Хосе де Рибас, Екатерина II, ученый-офтальмолог Владимир Филатов, нобелевский лауреат Илья Мечников и другие.
Все эти картины висят в коридоре на втором этаже в здании факультета гражданской и хозяйственной юстиции.
По словам декана академии Дениса Колодина, он не заметил, что у них висит портрет Жукова, с жалобами никто не обращался.
Узнав об этом от местных журналистов, он сразу же распорядился снять картину.
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