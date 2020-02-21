В Одесской юридической академии сняли портрет маршала Георгия Жукова, который, несмотря на закон о декоммунизации, провисел там более 4 лет. Об этом 20 февраля сообщает 048.ua

Одесса без памяти: националисты уничтожили последний барельеф Жукову © pushkinska.net находился среди картин с изображениями исторических личностей Одессы, таких как Дюк де Ришелье, Хосе де Рибас, Екатерина II, ученый-офтальмолог Владимир Филатов, нобелевский лауреат Илья Мечников и другие.

Все эти картины висят в коридоре на втором этаже в здании факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

По словам декана академии Дениса Колодина, он не заметил, что у них висит портрет Жукова, с жалобами никто не обращался.

Узнав об этом от местных журналистов, он сразу же распорядился снять картину.

Больше новостей о декоммунизации читайте в Telegram-канале Украина.ру.