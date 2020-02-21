Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из китайского города Ухань с остальными гражданами из-за собаки. Соответствующее видео 20 февраля опубликовал блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале

«Под крики местных жителей». В Новые Санжары въехали автобусы с эвакуированными © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы найдем средства и способы… Я просто узнал только недавно, что собаку почему-то отказались брать на борт», — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию можно понять, поскольку из-за эпидемии вируса все нервничают, с чем Анастасия согласилась.

Девушка обратила внимание, что собрала все документы на перевозку собаки. Зеленский пообещал найти способ, как вернуть ее на Украину, и тогда созвониться.

Также президент поинтересовался самочувствием украинки. Она ответила, что чувствует себя прекрасно и ежедневно измеряет температуру в присутствии врачей и правоохранителей.