Зеленский выразил сожаление, что девушка осталась в Китае, и отметил, что только накануне узнал о сложившейся ситуации.
«Мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы найдем средства и способы… Я просто узнал только недавно, что собаку почему-то отказались брать на борт», — сказал он.
В то же время он подчеркнул, что ситуацию можно понять, поскольку из-за эпидемии вируса все нервничают, с чем Анастасия согласилась.
Девушка обратила внимание, что собрала все документы на перевозку собаки. Зеленский пообещал найти способ, как вернуть ее на Украину, и тогда созвониться.
Также президент поинтересовался самочувствием украинки. Она ответила, что чувствует себя прекрасно и ежедневно измеряет температуру в присутствии врачей и правоохранителей.