Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая - это Средневековье и обесчеловечивание гражданского общества. Об этом 21 февраля сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook

«Под крики местных жителей». В Новые Санжары въехали автобусы с эвакуированными © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Она назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане.

«Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», — добавила Захарова.

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Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в местном санатории.

Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.