По его словам, Европа уже сыграла свою роль в возможном развале Украины, а граждане иностранных государств заинтересованы в реституции собственности, которая находилась на присоединенной к советской Украине территориях.
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«Румыния, Венгрия, Польша без капли стыда и зазрения совести разорвут западные регионы. Нищее и покорное население этих регионов будет радо достаться новому хозяину. Очень жаль, что [Владимир] Зеленский, как и его предшественник [Петр] Порошенко, уповает на поддержку добрых дядей и теть на Западе, которые сделают все за него», — сказал собеседник издания.
Проблема нынешнего президента в том, что он до сих пор не понял, что ни он, ни страна Украина, никому не нужны, добавил Миглазов.
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