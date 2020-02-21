Западные регионы Украины могут стать территориальным приобретением ее ближайших соседей. Об этом 20 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Медиасоюза Украины», политолог Иван Миглазов

Политолог Миглазов: Плевать хотела Европа на Украину, и только наши власти этого не видят © Иван Миглазов

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«Румыния, Венгрия, Польша без капли стыда и зазрения совести разорвут западные регионы. Нищее и покорное население этих регионов будет радо достаться новому хозяину. Очень жаль, что [Владимир] Зеленский, как и его предшественник [Петр] Порошенко, уповает на поддержку добрых дядей и теть на Западе, которые сделают все за него», — сказал собеседник издания.

Проблема нынешнего президента в том, что он до сих пор не понял, что ни он, ни страна Украина, никому не нужны, добавил Миглазов.

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