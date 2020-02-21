Глава МВД Украины Арсен Аваков уже не в первый раз, игнорируя президента Владимира Зеленского, позволяет себе вмешиваться в вопросы внешней политики. Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива», политолог Павел Рудяков 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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По его мнению, центральные власти Украины уже не контролируют ряд регионов, президент не контролирует армию и вопросы внешней политики, а если и контролирует, тот этот контроль дается Зеленскому с большим трудом.

«После Мюнхенской конференции уже все партнеры, включая спокойную Меркель и импульсивного Макрона, поняли, что Путин был прав, когда говорил, что Зеленский не выполнит те вещи, которые мы хотим, чтобы он выполнил», — указал Рудяков.

Если бы Авакову предоставили такие полномочия, добавил политолог, он мог бы попробовать выполнить некоторые обязательства, включая контроль над российско-украинской границей, о которой он высказывался особенно охотно.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру