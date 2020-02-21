Для Трампа, продолжил эксперт, Украина не представляет особенной ценности, но он пытается «продать» эту проблему России в обмен на значимые уступки Москвы в вопросах сирийского или ливийского кризиса.
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«Сорос тоже не хочет, чтобы Украина сейчас упала. Он ее хочет грабить долго и упорно. Чем дольше, тем лучше. Я не утверждаю, что так будет, но у Сороса есть шанс договориться с администрацией Трампа по украинскому вопросу», — рассуждает Ищенко.
Если же Запад не будет поддерживать Украину, подчеркнул политолог, то у России не хватит сил поддерживать ее в стабильном состоянии, страна развалится и превратится в черную дыру с массовой преступностью и потоком беженцев в европейские страны.