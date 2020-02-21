В частности, продолжил эксперт, глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон уже анонсировал оптимизацию всей системы до уровня прокачки в 40 млрд кубометров, а также уменьшение числа компрессорных агрегатов и понижение давления.
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«Понятно, что сократят персонал, уменьшат количество регламентных работ. Издержки где-то вырастут, где-то упадут. В том смысле, что меньше топливного газа нужно будет. Посмотрим, как это все будет оптимизировано. Нужно же еще будет поставлять газ украинским потребителям», — указал Марунич.
В этом вопросе, отметил специалист, уже появились тревожные моменты, поскольку тот же «Укртансгаз» уже снизил число регламентных работ и не проводил внутритрубную диагностику, что может привести к неполадкам в работе ГТС.
Но пока что ситуацию, по его мнению, можно считать стабильной, поскольку система работает без перебоев, запасов газа в подземных хранилищах полно, зима теплая, а Киеву с Москвой удалось избежать транзитной войны.