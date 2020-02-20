Местные жители, опасающиеся, что прибывшие на карантин граждане могут их заразить, ранее перекрыли мост через реку Ворсклу, чтобы автобусы с украинцами не попали в медицинское учреждение.
«В Новые Санжары уже въезжают автобусы с украинцами из Уханя. Они едут вдоль рядов Нацгвардии под крики местных жителей. Интересно, что по этому поводу думают эвакуированные из Китая украинцы? Чувствуют ли они себя как дома? В безопасности?» — говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что пассажиры автобусов были перепуганы, а у некоторых транспортных средств были даже разбиты стекла.
Публицист Андрей Манчук с тревогой предполагает, что же произойдет на Украине в случае реального распространения опасного вируса или при любом крупном общенациональном ЧП, если власти не могут выполнить элементарную задачу по эвакуации 98 человек.