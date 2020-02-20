Автобусы с людьми к 17:00 должны были приехать в Новые Санжары. Однако вскоре появилась информация о том, что они там так и не появятся — их уже ждут в Кривом Роге.
По информации издания, в двух больницах города подготовлены 15 боксов для тех, у кого, возможно, будет обнаружен коронавирус. Об этом заявила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.
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Боксы подготовлены в инфекционной больнице и 7-й городской больнице. Для медиков приготовили специальные ламинированные защитные костюмы, маски, очки и перчатки. Для точного определения диагноза у всех прибывших будут брать мазок из зева и отправлять его на анализ в киевский Центр общественного здоровья.
Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда людей на автобусах повезли в санаторий поселка Новые Санжары, где будет проходить 14-дневный карантин.
Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.