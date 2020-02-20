Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает издание «Украинские новости»

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк приехать в Новые Санжары. Однако вскоре появилась информация о том, что они там так и не появятся — их уже ждут в Кривом Роге.

По информации издания, в двух больницах города подготовлены 15 боксов для тех, у кого, возможно, будет обнаружен коронавирус. Об этом заявила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

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Боксы подготовлены в инфекционной больнице и 7-й городской больнице. Для медиков приготовили специальные ламинированные защитные костюмы, маски, очки и перчатки. Для точного определения диагноза у всех прибывших будут брать мазок из зева и отправлять его на анализ в киевский Центр общественного здоровья.

Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда людей на автобусах повезли в санаторий поселка Новые Санжары, где будет проходить 14-дневный карантин.

Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.