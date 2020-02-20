Санаторий в Новых Санжарах наиболее соответствует всем критериям, необходимым для того, чтобы разместить в нем эвакуированных из Китая украинцев. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНИАН

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк рассматривали 16-18 санаториев, но именно этот подошел по всем критериям. В частности, в санатории в Новых Санжарах изолированная система канализации.

«Если бы вода шла в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а тут — в емкость. Ее обеззараживают потом… И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий», — сказал Аваков.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Местные жители ответили министру, что санаторий, напротив, не изолирован от жилых домов.

«У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. И Франция в такой же санаторий поселила», — ответил Аваков.

В поселке Новые Санжары местные жители протестуют против прибытия в местный санаторий украинских граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. В учреждении они должны будут пройти 14-дневный карантин.