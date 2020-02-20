В вопросе эвакуации граждан Украины из Китая и помещении их на карантин в местный санаторий украинцы проявили небывалый кризис морали и запасов интеллекта, считает известный врач Евгений Комаровский. Об этом 20 февраля он написал на своей странице в Facebook

«Не прививать детей — не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма — не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики — не боимся. Ремни безопасности — для слабаков. Суррогатный алкоголь — наше все. Любовь и уважение к медработникам — зашкаливают», — написал Комаровский.

Он также отметил, что такие распространенные на Украине болезни, как столбняк, корь, туберкулез, сифилис и коклюш испугали жителей меньше, чем приехавшие из Китая абсолютно здоровые соотечественники.

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«Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках — это мы не боимся…», — добавил Комаровский.

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Вся суть медреформы — как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег. Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено», — заключил Комаровский.

Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда людей на автобусах перевезли в поселок Новые Санжары, где будет проходить карантин.

Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.