России давно следовало бы признать независимость ДНР/ЛНР и выстраивать отношения с восставшими республиками так же, как она выстраивает их с Абхазией и Южной Осетией. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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Парламентарий считает, что в будущем Россия будет проводить именно такую политику, если характер более крупных процессов не приобретет другую динамику.

Новиков добавил, что Россия вправе рассчитывать на то, чтобы украинский президент Владимир Зеленский соответствовал ожиданиям украинского общества, которое хочет прекращения донбасского конфликта и восстановления отношений с РФ.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.