Так называемый представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич съездил в Грузию, где встретился с членами «правительства Абхазской Автономной Республики (в изгнании)». О деталях поездки он рассказал 20 февраля в своем Facebook

Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

Кориневич рассказал, что его поездка состоялась в рамках обмена опытом между Украиной, которая по-прежнему заявляет о своих претензиях на Крым, и Грузией по защите своих граждан на «оккупированных территориях».

В ходе визита представитель президента Украины провел встречу с коллегами из «правительства ААР в изгнании», где обе стороны отметились антироссийскими заявлениями и выразили решимость вернуть «свои» территории.

Кроме того, Кориневич также побывал на линии разграничения на границе Грузии и Южной Осетии, откуда понаблюдал в бинокль за российской военной базой.

Стоит отметить, что подобное занятие — обязательный пункт программы для многих высокопоставленных гостей Грузии. Ранее базу из бинокля со смотровой площадки в селе Одзиси уже разглядывали канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Украины Петр Порошенко, конгрессмены США и другие.

Крым стал частью РФ после референдума в 2014 году, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое неприятие госпереворота в Киеве и высказались за вхождение в состав России.

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после развязанных Тбилиси боевых действий против республик.