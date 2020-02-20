Евросоюз, вопреки расхожему мнению, создавался не как союз угля и стали, а как единое культурное пространство. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс Федерико Феллини или Микеланджело Антониони.

«Когда над фильмом «Ночи Кабирии» стали плакать подростки Осло и подростки Палермо. Европу создал городской шансон, который стали петь от Парижа до Берлина. Те же «битлы» для единства Евросоюза сделали больше, чем все производители BMW и Mercedes вместе взятые», — пояснил Выдрин.

Единая Европа сегодня погибает именно потому, подчеркнул эксперт, что у нее разрушается это единое культурное пространство, так как сегодня не было создано ни одной книги или фильма, которая была бы почитаема и на севере, и на западе, и на юге континента.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру