Агентство полагает, что «жители Узбекистана решили, что им не нужно больше проходить обучение в автошколе для получения водительских прав».
«Какова цель обучения в автошколах? Учить правилам дорожного движения? Так это можно делать самостоятельно. Или научиться управлять автомобилем? Этому также можно научиться у родственников или знакомых. В настоящее время школы запрашивают 2-3 миллиона сумов (13,5 — 20 тыс. рублей — ред.) за услуги по обучению. Если цель платить, то эти деньги можно отдать нашему собственному родственнику. Все равно "прав" вы не получите, пока не сдадите экзамен в УБДД», — написал автор петиции.
Согласно его предложениям, будущим водителям, оплатившим сдачу экзамена, достаточно будет успешно сдать теорию и практику вождения, после чего получить водительские права.
Автор петиции подчеркнул, что он не призывает закрыть все автошколы, а лишь предлагает сделать учебу там добровольной.
Как отмечает Sputnik Узбекистан, в 2019 году в стране свыше восьми тысяч водителей лишились прав. За этот период было совершено более 4,6 млн нарушений, из них более 2 млн — грубые. Были задержаны 25 тыс. пьяных водителей.