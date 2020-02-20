На узбекском портале коллективных обращений «Менинг фикрим» опубликовано письмо с просьбой об отмене обязательного обучения в автошколах для получения водительских прав. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан 20 февраля

Агентство полагает, что «жители Узбекистана решили, что им не нужно больше проходить обучение в автошколе для получения водительских прав».

«Какова цель обучения в автошколах? Учить правилам дорожного движения? Так это можно делать самостоятельно. Или научиться управлять автомобилем? Этому также можно научиться у родственников или знакомых. В настоящее время школы запрашивают 2-3 миллиона сумов (13,5 — 20 тыс. рублей — ред.) за услуги по обучению. Если цель платить, то эти деньги можно отдать нашему собственному родственнику. Все равно "прав" вы не получите, пока не сдадите экзамен в УБДД», — написал автор петиции.

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Автор петиции подчеркнул, что он не призывает закрыть все автошколы, а лишь предлагает сделать учебу там добровольной.

Как отмечает Sputnik Узбекистан, в 2019 году в стране свыше восьми тысяч водителей лишились прав. За этот период было совершено более 4,6 млн нарушений, из них более 2 млн — грубые. Были задержаны 25 тыс. пьяных водителей.