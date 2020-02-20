По его словам, президент Зеленский во время своего выступления в Мюнхнене на конференции по безопасности лишь повторял тезисы Петра Порошенко.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Остановить войну в Донбассе очень просто. Нужно отдать приказ о прекращении военных действий и возвращении войск в места их дислокации. Другое дело, с каким сопротивлением придется встретиться президенту, который абсолютно не самостоятельный. И вот тут настоящий президент должен принести себя в жертву ради мира», — сказал политолог.
Собеседник издания добавил, что невозможно одновременно угодить праворадикалам, Джорджу Соросу и остановить войну.
Полностью интервью можно прочитать на нашем сайте