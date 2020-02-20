Президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет прекратить войну в Донбассе, но не готов ради мира принести себя в жертву. Об этом 20 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Медиасоюза Украины», политолог Иван Миглазов

Политолог Миглазов: Плевать хотела Европа на Украину, и только наши власти этого не видят © Иван Миглазов Петра Порошенко.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Остановить войну в Донбассе очень просто. Нужно отдать приказ о прекращении военных действий и возвращении войск в места их дислокации. Другое дело, с каким сопротивлением придется встретиться президенту, который абсолютно не самостоятельный. И вот тут настоящий президент должен принести себя в жертву ради мира», — сказал политолог.

Собеседник издания добавил, что невозможно одновременно угодить праворадикалам, Джорджу Соросу и остановить войну.

Полностью интервью можно прочитать на нашем сайте