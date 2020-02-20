Персонал санатория «Новые Санжары», в котором эвакуированные из Китая украинцы будут проходить карантин, полностью вывезен из учреждения. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил Telegram-канал UN

«По последней информации, персонал санатория Новых Санжар, который оставался на месте, также вывезен. То есть санаторий пока полностью пуст. На территории только коты ходят, и то, пока их никто не отловит», — говорится в сообщении.

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

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Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда их на автобусах перевезли в поселок Новые Санжары, где будет проходить карантин.

Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.