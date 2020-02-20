«По последней информации, персонал санатория Новых Санжар, который оставался на месте, также вывезен. То есть санаторий пока полностью пуст. На территории только коты ходят, и то, пока их никто не отловит», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что часть сотрудников санатория в связи с карантином написали заявления об увольнении.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту Харькова, оттуда их на автобусах перевезли в поселок Новые Санжары, где будет проходить карантин.
Тем временем местные жители вышли на акции протеста — они требуют поместить эвакуированных украинцев на карантин в другом месте.