Молдавию много лет пытаются превратить в моноязычное государство, лишая прав русский язык и языки национальных меньшинств, рассказал эксперт по правам человека и межэтническим отношениям Михаил Сидоров. Его слова приводит Sputnik Молдавия 20 февраля

Ян Лисневский: Борьба за «воссоединение» Румынии и Молдавии стала бизнесом отдельных политиков © Sputnik / Osmatesco

Позднее языком обучения закреплен румынский язык, упоминания всех других языков, в том числе русского, из закона были изъяты.

«Таким образом, устанавливаются определенные ограничения. Можно сказать с полным основанием, что наблюдается тенденция в сторону сокращения образования на русском языке», — подчеркнул эксперт.

Однако самая серьезная проблема возникла в июне 2018 года, когда по запросу группы депутатов парламента Конституционный суд признал устаревшим Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», а парламентарии в установленный законом трехмесячный срок не предложили новый закон о языках.

«Прошло более полутора лет, закон считается устаревшим, но другого решения так и не принято», — констатировал Сидоров.