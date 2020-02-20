Сидоров отметил что за последнее десятилетие был сделан ряд шагов в этом направлении. Сначала внутренние удостоверения личности стали издаваться только на государственном языке и из них были исключены отчества.
Позднее языком обучения закреплен румынский язык, упоминания всех других языков, в том числе русского, из закона были изъяты.
«Таким образом, устанавливаются определенные ограничения. Можно сказать с полным основанием, что наблюдается тенденция в сторону сокращения образования на русском языке», — подчеркнул эксперт.
Однако самая серьезная проблема возникла в июне 2018 года, когда по запросу группы депутатов парламента Конституционный суд признал устаревшим Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», а парламентарии в установленный законом трехмесячный срок не предложили новый закон о языках.
«Прошло более полутора лет, закон считается устаревшим, но другого решения так и не принято», — констатировал Сидоров.