У России не могло не возникнуть завышенных ожиданий в отношении избрания президентом Украины Владимира Зеленского, поскольку любой серьезный политик должен соответствовать тем настроениям, благодаря которым он попал во власть. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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Эти настроения, продолжил политик, были связаны с улучшением отношений Москвы и Киева, а также урегулированием донбасского конфликта, поскольку выборы фактически стали референдумом о недоверии политике Петра Порошенко.

Россия, подчеркнул Новиков, не требует от Зеленского, чтобы он соответствовал ожиданиям Москвы, однако она вправе рассчитывать, чтобы украинский президент соответствовал ожиданиям украинского общества.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.