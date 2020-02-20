«Если ты собираешься быть дальше у власти, если для тебя это не просто приключение на один вечер, если ты собираешься надолго отказаться от своей прежней профессиональной деятельности и включиться в вопросы управления государством, то ты должен соответствовать настроениям, которые тебя на вершину вознесли», — пояснил парламентарий.
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Эти настроения, продолжил политик, были связаны с улучшением отношений Москвы и Киева, а также урегулированием донбасского конфликта, поскольку выборы фактически стали референдумом о недоверии политике Петра Порошенко.
Россия, подчеркнул Новиков, не требует от Зеленского, чтобы он соответствовал ожиданиям Москвы, однако она вправе рассчитывать, чтобы украинский президент соответствовал ожиданиям украинского общества.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.