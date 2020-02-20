На кадрах видно, что девушка подошла к Порошенко и обратилась к нему с вопросом о публикации на его странице в Facebook, где экс-президент написал о «более 80 убитых» во время событий на Майдане — вместо общепризнанной на Украине «сотни».
«Уезжайте в Россию», — крикнул журналистке один из охранников Порошенко.
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Ранее экс-президент уже отказывался разговаривать с российским журналистом — охранник Порошенко оттолкнул корреспондента канала «Россия 1» и схватил его за руку, в которой тот держал микрофон.