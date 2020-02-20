Охрана экс-президента Украины Петра Порошенко оттолкнула журналистку российского телеканала РЕН-ТВ, которая пыталась задать ему вопрос. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило агентство РИА Новости

Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк кадрах видно, что девушка подошла к Порошенко и обратилась к нему с вопросом о публикации на его странице в Facebook, где экс-президент написал о «более 80 убитых» во время событий на Майдане — вместо общепризнанной на Украине «сотни».

«Уезжайте в Россию», — крикнул журналистке один из охранников Порошенко.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее экс-президент уже отказывался разговаривать с российским журналистом — охранник Порошенко оттолкнул корреспондента канала «Россия 1» и схватил его за руку, в которой тот держал микрофон.