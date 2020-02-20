Порту может грозить штраф за незаконную деятельность, так как до начала 2020 года у него не было соответствующего разрешения.
Площадка опасного ила существует с 2013 года. Экологи впервые взяли пробы только в мае и сентябре прошлого года. Выяснилось, что там содержится ртуть.
При этом исполняющий обязанности гендиректора дирекции Клайпедского порта Видмантас Паукште заявил, что то, что стекает из машин с илом, — это не сточные воды, а вода из Куршского залива.
Ранее в центре скандала оказалась литовская компания Grigeo Klaipėda, которая сбрасывала сточные воды в Куршский залив. Действия предприятия нанесли серьезный ущерб окружающей среде. Проводится расследование.