Для честного расследования дел Майдана нужно отменить закон «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины». Об этом врио директора Госбюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила в интервью LB.ua 20 февраля

В ГБР появятся управление и спецлиния по «делам Майдана» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон (о недопущении преследования участников Майдана — ред.) нужно отменить», — заявила Венедиктова.

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По ее словам, ГБР разработало законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций в Верховной Раде и председателю комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Ранее, в связи с тем, что с ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли к ГБР и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). В рамках Госбюро был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.