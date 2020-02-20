По ее мнению, действие этого закона от 2014 года противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Украины и препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей в ходе беспорядков на Майдане.
«Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон (о недопущении преследования участников Майдана — ред.) нужно отменить», — заявила Венедиктова.
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По ее словам, ГБР разработало законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций в Верховной Раде и председателю комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
Ранее, в связи с тем, что с ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли к ГБР и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). В рамках Госбюро был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.