«Самолету не давали посадки. Он летал вокруг трех областей, ему не давали посадки. Его дозаправляли в воздухе. А на земле в этот момент складывались покрышки, готовились патрули, для того чтобы не пустить своих граждан к себе на родину», — пояснил эксперт.
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Исходя из этого, подчеркнул Гаспарян, восставший Донбасс опять задумается над тем, почему он должен возвращаться в состав Украины, если ее власть демонстрирует такое пренебрежение к своим собственным гражданам.
Журналист также посетовал на то, что публикация на Мюнхенской конференции плана «12 шагов» по урегулированию украинского кризиса вызвала истерию в украинском обществе, хотя этот документ содержал те же пункты Минских соглашений, но в другой последовательности.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.