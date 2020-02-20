Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно извиниться перед обществом за ту истерику, которую вызвала эвакуация его соотечественников из охваченного коронавирусом Китая. Об этом рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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Исходя из этого, подчеркнул Гаспарян, восставший Донбасс опять задумается над тем, почему он должен возвращаться в состав Украины, если ее власть демонстрирует такое пренебрежение к своим собственным гражданам.

Журналист также посетовал на то, что публикация на Мюнхенской конференции плана «12 шагов» по урегулированию украинского кризиса вызвала истерию в украинском обществе, хотя этот документ содержал те же пункты Минских соглашений, но в другой последовательности.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.