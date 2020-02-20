Жители поселка Новые Санжары заблокировали подъезд к госпиталю, в котором собираются разместить на карантин эвакуированных украинцев и граждан других стран.
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«Экономическая ситуация порождает новые страхи перед чем бы то ни было. И вот появился новый враг — коронавирус, и люди готовы отречься от своих соотечественников. Понятно, что это с отрицательной стороны характеризует жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей», — рассказал политолог.
Мать одной из украинок, эвакуированных из Китая, сообщила о том, что ее дочь, жительница Кривого Рога, получала угрозы в свой адрес.