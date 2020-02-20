Деморализованные и уставшие от экономических проблем украинцы испугались нового врага в лице китайского коронавируса, поэтому агрессивно реагируют на возвращение своих соотечественников из охваченного эпидемией Китая. Об этом 20 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Медиасоюза Украины», политолог Иван Миглазов

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

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«Экономическая ситуация порождает новые страхи перед чем бы то ни было. И вот появился новый враг — коронавирус, и люди готовы отречься от своих соотечественников. Понятно, что это с отрицательной стороны характеризует жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей», — рассказал политолог.

Мать одной из украинок, эвакуированных из Китая, сообщила о том, что ее дочь, жительница Кривого Рога, получала угрозы в свой адрес.