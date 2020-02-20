Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию белорусов из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 20 февраля сообщает belta.by

Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — говорится в обращении белорусского правительства.

Также Россию поблагодарили за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.