«Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — говорится в обращении белорусского правительства.
Также Россию поблагодарили за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.