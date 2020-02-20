«Мы все прекрасно понимаем, откуда берется апрель. Нужно показать что-то могучее и масштабное к 21 апреля. Многие просто запамятовали, что это годовщина избрания Владимира Александровича Зеленского президентом Украины. А что показывать?» — задается вопросом эксперт.
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Зеленский, по его мнению, не обладает политической волей для урегулирования донбасского конфликта, а притом что ни в Офисе президента, ни в Кабмине нет единой точки зрения на решение этой проблемы.
К тому же, подчеркнул Гаспарян, Зеленскому следовало бы извиниться перед народом за историю с эвакуацией украинских граждан из охваченного коронавирусом Китая, когда самолету просто-напросто не давали приземлиться, полагая, что эвакуированные могут заразить остальных.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.