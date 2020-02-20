Колонна с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран выехала из харьковского аэропорта в Новые Санжары, где они будут проходить карантин. Об этом 20 февраля сообщает РБК-Украина

Тем временем из-за протестов местных жителей против коронавирусного карантина на автодороге «Полтава — Кременчуг» образовалась многокилометровая пробка.

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«Все пассажиры самолета из китайского Уханя погрузились в автобусы и в сопровождении автомобилей полиции выдвинулись в Полтавскую область. На момент отправления у всех эвакуированных были стабильные показатели здоровья», — говорится в сообщении.

К эвакуированным украинцам выехали депутаты «Слуги народа» © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

При этом сообщается, что женщина, у которой была повышенная температура, не является гражданкой Украины. Багаж пассажиров доставят отдельной машиной.