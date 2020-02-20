Тем временем из-за протестов местных жителей против коронавирусного карантина на  автодороге «Полтава — Кременчуг» образовалась многокилометровая пробка.

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«Все пассажиры самолета из китайского Уханя погрузились в автобусы и в сопровождении автомобилей полиции выдвинулись в Полтавскую область. На момент отправления у всех эвакуированных были стабильные показатели здоровья», — говорится в сообщении.

К эвакуированным украинцам выехали депутаты «Слуги народа»
К эвакуированным украинцам выехали депутаты «Слуги народа»
© REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк
Также стало известно, что пассажиров и экипаж самолета сопровождали киевские медики, а перед вылетом у одной пассажирки ненамного повысилась температура. По прилету ее осмотрели.

При этом сообщается, что женщина, у которой была повышенная температура, не является гражданкой Украины. Багаж пассажиров доставят отдельной машиной.

 