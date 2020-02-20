Жители города Зайсан Восточно-Казахстанской области после распространения в соцсетях панических сообщений вышли на митинг, опасаясь, что в их больницу привезут зараженных коронавирусом граждан Китая. Об этом пишет Sputnik Казахстан 20 февраля

Власти Казахстана счастливы, что их гражданку не пустили на украинский борт в Ухане © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На пресс-конференции в Нур-Султане 20 февраля министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что информация о том, что граждан КНР с коронавирусом привезут в Восточно-Казахстанскую область, ложная, а граница с Китаем уже почти полностью закрыта.

«Распространили откровенно лживую информацию о том, что якобы хотят привезти в их село на карантин жителей КНР. Что абсолютно невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок», — сказал Биртанов.

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Тех, у кого обнаружат симптомы простуды, переведут для лечения в инфекционные отделения медучреждений.