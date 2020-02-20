Поводом для возмущения стала рассылка в соцсетях информации о том, что якобы в регион направляется целый автобус с инфицированными гражданами Китая. Митингующие требовали закрыть границы с Китаем.
На пресс-конференции в Нур-Султане 20 февраля министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что информация о том, что граждан КНР с коронавирусом привезут в Восточно-Казахстанскую область, ложная, а граница с Китаем уже почти полностью закрыта.
«Распространили откровенно лживую информацию о том, что якобы хотят привезти в их село на карантин жителей КНР. Что абсолютно невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок», — сказал Биртанов.
По его словам, границу с Китаем сейчас пересекают только немногочисленные граждане Казахстана — торговцы и водители грузовиков. Для них в отдельно стоящих зданиях обустраиваются карантинные стационары, где людям придется пробыть 14 дней.
Тех, у кого обнаружат симптомы простуды, переведут для лечения в инфекционные отделения медучреждений.