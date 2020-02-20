В последнем сезоне популярного сериала «Сваты» появится новая героиня-англичанка. Об этом на днях сообщило официальное сообщество сериала в Instagram

Актриса «Сватов» рассказала, почему была вынуждена бросить съемки и срочно вернуться на Украину © Instagram @smorkovkina появится мама молодого человека Жени Джека — Кейт.

На опубликованных фотографиях со съемок героиня в ярко-красном спортивном костюме отправилась на пробежку по деревенским улицам.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Бегущую Кейт провожают взглядами и колкими комментариями то колоритные бородатые мужики, то бабушки на завалинке, то другие деревенские жители», — говорится в сообщении.

Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские силы, продолжать там съемки стало невозможно.

Работа над последним, седьмым, сезоном «Сватов» в настоящее время идет в Белоруссии.