В новых сериях уже практически культового телешоу появится мама молодого человека Жени Джека — Кейт.
На опубликованных фотографиях со съемок героиня в ярко-красном спортивном костюме отправилась на пробежку по деревенским улицам.
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«Бегущую Кейт провожают взглядами и колкими комментариями то колоритные бородатые мужики, то бабушки на завалинке, то другие деревенские жители», — говорится в сообщении.
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В сериале появятся и другие новые герои. Создатели сериала не раскрывают карт. Но нам удалось узнать, что в сценарий будет введена мама Джека, жениха Женьки, — Кейт. Именно ее пробежку и будет снимать команда «Сватов». Тем временем улица и съемочное оборудование готово. Приезжает актриса в ярком спортивном костюме. Она совершенно неорганично смотрится на фоне деревенского пейзажа, чего и добивалась, судя по всему, команда «Сватов». Пробежка начинается. Сначала эпизод снимается в динамике. Потребовалось несколько дублей. Потом — статика и крупный план. Бегущую Кейт провожают взглядами и колкими комментариями то колоритные бородатые мужики, то бабушки на завалинке, то другие деревенские жители. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Съёмки нового сезона «Сватов»😍😍😍 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ПОДПИШИСЬ ____________________________ #Премьера #украина #россия #беларусь #квартал95 #зеленский #сваты7 #сваты7будут #сваты7съемки #съемки #яковлев #квартал95 #Зеленский #ЛюдмилаАртемьева #ТатьянаКравченко #ФедорДобронравов #АннаКошмал #сватамбыть
Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские силы, продолжать там съемки стало невозможно.
Работа над последним, седьмым, сезоном «Сватов» в настоящее время идет в Белоруссии.