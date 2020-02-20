Сегодня, 20 февраля, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами прибыл в аэропорт Харькова, откуда все его пассажиры будут доставлены на территорию медцентра «Новые Санжары».
Это вызвало недовольство местных жителей, которые заблокировали дороги и вступили в конфронтацию с полицией. Сейчас правоохранители не пропускают в направлении Новых Санжар никакой транспорт, кроме автомобилей скорой помощи, полиции, машин и автобусов Нацгвардии Украины.
В результате со стороны Полтавы образовался затор протяженностью 10 км. Как сообщили работники автовокзала Кременчуга и служб междугородних перевозок, автобусам, курсирующим между Кременчугом и Полтавой, приходится объезжать пробку.
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«Автобусы в Новые Санжары не заезжают. Утром по трассе на Полтаву проезд был затруднен. Сейчас транспорт стоит. Автобусы едут в объезд, через Решетиловку», — сообщил сотрудник автовокзала.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время поселок может посетить президент Украины Владимир Зеленский, который ранее осудил устроивших пикет жителей Новых Санжар.