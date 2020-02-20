Из-за акции протеста в поселке Новые Санжары под Полтавой, где местные жители выступают против прибытия в местный медцентр эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан, на автодороге «Полтава - Кременчуг» образовалась пробка протяженностью 10 км, передает УНИАН 20 февраля

Полиция пригнала БТР к жителям Полтавщины, требующим не пускать эвакуированных из КНР земляков — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это вызвало недовольство местных жителей, которые заблокировали дороги и вступили в конфронтацию с полицией. Сейчас правоохранители не пропускают в направлении Новых Санжар никакой транспорт, кроме автомобилей скорой помощи, полиции, машин и автобусов Нацгвардии Украины.

В результате со стороны Полтавы образовался затор протяженностью 10 км. Как сообщили работники автовокзала Кременчуга и служб междугородних перевозок, автобусам, курсирующим между Кременчугом и Полтавой, приходится объезжать пробку.

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«Автобусы в Новые Санжары не заезжают. Утром по трассе на Полтаву проезд был затруднен. Сейчас транспорт стоит. Автобусы едут в объезд, через Решетиловку», — сообщил сотрудник автовокзала.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время поселок может посетить президент Украины Владимир Зеленский, который ранее осудил устроивших пикет жителей Новых Санжар.