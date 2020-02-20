В январе Минкульт опубликовал основные положения законопроекта о СМИ, которым предлагается мониторить информационное пространство Украины и реагировать на заявления о дезинформации, которая карается штрафами.
При этом стоит отметить, что в «Битве экстрасенсов» нигде не указано, что представляет собой программа — документалистику или постановку.
Тем не менее, Бородянский не считает проект дезинформацией.
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«Дезинформация может вредить национальной безопасности, а здесь человек или верит, или не верит. Это в принципе драматическое произведение, которое позволяет в такой форме, как документальная реальность, переживать эмоции… Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрьмы», — заявил он.
В ответ на вопрос, действительно ли верит министр в экстрасенсорику, он назвал себя «слабо верующим человеком», но отметил, что «это случаи, которые фактически были».