В представленном на Мюнхенской конференции плане «12 шагов по Украине» увязывается вопрос выполнения Минских соглашений и снятия санкций с России, причем без четкого алгоритма решения этих вопросов. Об этом рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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«Получается, что Россия должна что-то сделать с Украиной, чтобы вынудить ее прописать изменения в конституцию или принять закон об особом статусе Донбасса? И после этого будут отменяться санкции?» — задается вопросом Денисов.

Довольно странно, по его мнению, выглядит участие российских специалистов в подготовке документа, поскольку он противоречит той внешней политике, которую осуществляет официальная Москва.

Исходя из этого документа, получается, делает вывод политолог, что Россия должна внезапно подписать капитуляцию перед своими западными партнерами, а только потом они задумаются над снятием санкций.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру