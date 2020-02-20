Подобного рода документы и предложения, подчеркнул эксперт, негативно влияют на общий процесс мирного урегулирования, поскольку не имеют четкого порядка действий и носят взаимоисключающий характер.
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«Получается, что Россия должна что-то сделать с Украиной, чтобы вынудить ее прописать изменения в конституцию или принять закон об особом статусе Донбасса? И после этого будут отменяться санкции?» — задается вопросом Денисов.
Довольно странно, по его мнению, выглядит участие российских специалистов в подготовке документа, поскольку он противоречит той внешней политике, которую осуществляет официальная Москва.
Исходя из этого документа, получается, делает вывод политолог, что Россия должна внезапно подписать капитуляцию перед своими западными партнерами, а только потом они задумаются над снятием санкций.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру