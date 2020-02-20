Белорусская девушка, эвакуированная из эпицентра распространения коронавируса, рассказала о панике, которая развернулась у нее на родине. Ее слова приводит Sputnik Белоруссия 20 февраля

«Из Беларуси эпидемия коронавируса в Китае выглядела и, наверное, продолжает выглядеть как апокалипсис. На самом деле в Ухане, думаю, в других китайских городах тоже, все спокойно, жизнь продолжается, просто на улице стало меньше людей», — сказала Виктория.

«Вылитый китаец». Таксист в Минске не пустил казаха в машину из-за страха заразиться коронавирусом © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Мы уже столкнулись с неадекватной реакцией белорусов, когда люди в комментариях к одной из статей стали писать, что приехавшие из Китая белорусы должны возвращаться обратно, что мы заразные, что 14 дней карантина — это слишком мало», — рассказала она.

Виктория и еще несколько белорусских граждан были эвакуированы из китайского Уханя в начале февраля. После 14-дневного карантина в Казахстане они прибыли в Белоруссию.