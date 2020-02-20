«Из Беларуси эпидемия коронавируса в Китае выглядела и, наверное, продолжает выглядеть как апокалипсис. На самом деле в Ухане, думаю, в других китайских городах тоже, все спокойно, жизнь продолжается, просто на улице стало меньше людей», — сказала Виктория.
Жительница города Гродно попросила не размещать ее фото и не называть фамилию, потому что опасается неадекватной реакции со стороны жителей города.
«Мы уже столкнулись с неадекватной реакцией белорусов, когда люди в комментариях к одной из статей стали писать, что приехавшие из Китая белорусы должны возвращаться обратно, что мы заразные, что 14 дней карантина — это слишком мало», — рассказала она.
Виктория и еще несколько белорусских граждан были эвакуированы из китайского Уханя в начале февраля. После 14-дневного карантина в Казахстане они прибыли в Белоруссию.