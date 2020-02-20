В Абхазии низкая рождаемость и высокая смертность, республика оказалась на пороге вымирания, пишет Sputnik Абхазия 20 февраля

В Абхазии ажиотаж: Сбербанк опять начинает выдавать кредиты © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Алхас Джинджолия, его коллеги разработали закон, который вводит юридическое определение демографической политике, которого не было до сих пор в законодательстве республики.

«Но и безо всех юридических понятий ясно, что демография Абхазии стоит перед пропастью. Либо мы уходим в историю, либо образумимся, чем-то занимаемся и хватаемся за соломинку», — отметил Джинджолия.

Он выразил надежду, что указанный закон «станет прологом для разработки госпрограммы», которая должна спасти регион от вымирания.

Sputnik Абхазия также приводит слова кандидата экономических наук Инги Ардзинба, которая отметила, что демографические процессы в Абхазии характеризуются низкой рождаемостью и высокой смертностью.