На Мюнхенской конференции от 14 по 16 февраля был опубликован документ «12 шагов к большей безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе», одним из авторов которого является сам председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Этот документ в целом ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России. Его публикация также вызвала негодование в дипломатических и экспертных кругах США, где его сочли «слишком прокремлевским».
«Украина, таким образом, включается в евроатлантический регион. Это сразу ставит под сомнение целый ряд обстоятельств, которые зафиксированы в Минских соглашениях. Если Украина теперь относится к евроатлантическому региону, то все это надо пересматривать и переписывать», — подчеркнул эксперт.
Болезненная реакция на публикацию документа в Киеве подтвердило тот факт, добавил политолог, что украинское государство после 2014 года потеряло не только монополию на насилие, но и монополию на проведение самостоятельной внешней политики.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру