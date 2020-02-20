В представленном на Мюнхенской конференции плане по Украине есть пункт, в соответствии с которым страна фактически должна быть включена в евроатлантический регион. Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» политолог Павел Рудяков 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс Вольфганг Ишингер.

Этот документ в целом ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России. Его публикация также вызвала негодование в дипломатических и экспертных кругах США, где его сочли «слишком прокремлевским».

«Украина, таким образом, включается в евроатлантический регион. Это сразу ставит под сомнение целый ряд обстоятельств, которые зафиксированы в Минских соглашениях. Если Украина теперь относится к евроатлантическому региону, то все это надо пересматривать и переписывать», — подчеркнул эксперт.

Болезненная реакция на публикацию документа в Киеве подтвердило тот факт, добавил политолог, что украинское государство после 2014 года потеряло не только монополию на насилие, но и монополию на проведение самостоятельной внешней политики.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру