Трудно сказать, что ответил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на вопрос о том, собирается ли Киев выполнять Минские соглашения. Но определенные последствия эта беседа все же имела. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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Как отмечает пресс-служба Кремля, в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.

«Что ответил Зеленский, как прокомментировал Путин этот ответ — этого не было. Но после того как Путин спросил Зеленского, то необходимость в уговорах отпала, и глава МИД РФ Сергей Лавров получил больше свободного времени для других встреч на Мюнхенской конференции», — указал эксперт.

В частности, пояснил Рудяков, Лаврову не понадобилось встречаться в этом формате с министрами иностранных дел Германии, Франции и Украины.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру