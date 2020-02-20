Путин и Зеленский 14 февраля в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе украинской стороны, обсудили различные аспекты урегулирования ситуации в Донбассе.
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Как отмечает пресс-служба Кремля, в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
«Что ответил Зеленский, как прокомментировал Путин этот ответ — этого не было. Но после того как Путин спросил Зеленского, то необходимость в уговорах отпала, и глава МИД РФ Сергей Лавров получил больше свободного времени для других встреч на Мюнхенской конференции», — указал эксперт.
В частности, пояснил Рудяков, Лаврову не понадобилось встречаться в этом формате с министрами иностранных дел Германии, Франции и Украины.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру