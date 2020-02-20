Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продуктов белорусской компании «Санта Бремор». В крабовых палочках обнаружены следы бактерий, пишет РИА Новости со ссылкой на данные российского ведомства 20 февраля

«В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь… СП "Санта Бремор" ООО — выявление трансглутаминазы в имитированной пищевой рыбной продукции (крабовые палочки) — 4 февраля 2020 года», — говорится в документе.

Минск поднял стоимость транзита российской нефти по «Дружбе» © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Россельхознадзор также сообщил о вводе режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции беларусской птицефабрики «Дружба» и белорусского же Ошмянского мясокомбината из-за выявления в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes и бактерий группы кишечной палочки.