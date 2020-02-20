Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «реальной опасности» сделки между Россией и Западом по Украине. Своим мнением он поделился в своем Twitter-аккаунте 20 февраля

Климкин рассказал об опасной для Украины «сделке» России и Запада © МИД Украины

Пушков отметил, что такие договоренности нужны как Европе, которая «устала от санкций», так и России, которой не нужна конфронтация. Более того, по его словам, в них нуждается и Украина.

«Это будет <…> очень хорошо для Украины, которую завели в тупик, и очень плохо для климкиных. Но не надо путать их со всей Украиной», — написал сенатор.

Если Россия договорится с Западом по Украине, чего так боится Климкин, это будет хорошо для Европы, к-ая устала от санкций, для России, к-ой не нужна конфронтация, очень хорошо для Украины, к-ую завели в тупик, и очень плохо для климкиных. Но не надо путать их со всей Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 20, 2020

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Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, а от США и Великобритании ответы не получены.