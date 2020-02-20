Как отмечает телеканал, только их корреспондент из всех СМИ находится на борту самолета.
«Самолет поделен пополам: в одной части экипаж, медики и я (журналист. — Ред.). Затем буферная зона. А чтобы ее пройти, нужно надевать специальный костюм, очки, респираторы. Пассажиры находятся в хвостовой части самолета, все в масках», — цитирует телеканал журналиста.
Он также отметил, что состояние здоровья у всех удовлетворительное. Медики несколько раз делали обследование. Рейс обслуживают три экипажа. На борту находятся трое детей. Пассажиры выглядят уставшими, но хорошо питаются.