Между экипажем, медиками и единственным на борту журналистом рейса из Уханя определена буферная зона, за которой химзащита не надевается. Об этом 20 февраля сообщает телеканал «Украина 24» в Facebook

Казахстанку из Уханя не допустили на украинский самолет во время эвакуации © china.mfa.gov.ua | china.mfa.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Самолет поделен пополам: в одной части экипаж, медики и я (журналист. — Ред.). Затем буферная зона. А чтобы ее пройти, нужно надевать специальный костюм, очки, респираторы. Пассажиры находятся в хвостовой части самолета, все в масках», — цитирует телеканал журналиста.

Он также отметил, что состояние здоровья у всех удовлетворительное. Медики несколько раз делали обследование. Рейс обслуживают три экипажа. На борту находятся трое детей. Пассажиры выглядят уставшими, но хорошо питаются.