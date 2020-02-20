Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что готов принять в своем доме двух-трех украинцев, эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая. Об этом 20 февраля он сообщил на официальном сайте Радикальной партии

Все на эвакуированном из Китая борту здоровы, написал Зеленский и удалил свой пост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Готов на две недели поселить двух-трех человек, прибывших из Китая, у себя дома, если их никто не принимает. И если эти люди не боятся собак. Внимательно изучил информацию, поэтому не понимаю панику — это НЕ БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ, а просто наши братья и сестры украинцы, которые находились в Ухане во время распространения этой страшной эпидемии. Медицинский осмотр показал, что заболевания у них нет, просто на всякий случай надо пройти двухнедельный карантин», — написал Ляшко.

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Он также напомнил, что в настоящее время на Украине бушует эпидемия гриппа: за прошлую неделю заболело более 250 тысяч человек, 38 умерли с начала сезона.

Украинцев ранее также пристыдил за слишком бурную реакцию президент Украины Владимир Зеленский: он отметил, что жители Франции, в отличие от них, радовались прибытию сограждан.