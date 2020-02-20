По информации агентства, соответствующие изменения в постановление ведомства №79 от 27 сентября 2019 года опубликованы в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, стоимость прокачки нефти изменится на маршрутном направлении нефтепровода «Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель» уже с 20 февраля.
Новый тариф на данном участке трубопровода установлен в размере 203,8 российского рубля за одну тонну без налога на добавленную стоимость. Это на 12,6 российского рубля, или на 6,7%, больше, чем было установлено в сентябре прошлого года.
О том, что Беларусь планирует повысить тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба», сообщалось в декабре 2019 года.
Минск предложил увеличить стоимость на 16,6%, Москва была не согласна с этим. Ожидалось, что этот вопрос решится в начале 2020 года, однако стороны приостановили переговоры.