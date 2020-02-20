«Президент Зеленский может посетить Новые Санжары, где хочет пообщаться с местными жителями. Глава Офиса президента Андрей Ермак отговаривает президента от этой идеи сейчас. Возможно, президент посетит поселок в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предложил записать сначала видеообращение к жителям Украины. В настоящее время, по данным канала, Офис президента разрабатывает стратегию, чтобы «выйти из искусственной провокации».