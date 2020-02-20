Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отговаривает Владимира Зеленского ехать в Новые Санжары, куда доставят эвакуированных из Китая. Об этом 20 февраля сообщает Telegram-канал «Легитимный»

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